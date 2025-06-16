Kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki Ekin B.'nin baraj gölünde cansız bedenini bulundu.
Tunceli'de Ekin B.'den iki gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, güvenlik güçleri, kayıp gencin bulunması için kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışma sonucunda Ekin B.'nin, aracıyla Mazgirt Köprüsü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü belirlendi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma dalgıçları, yaklaşık 7 metreye dalış yaparak Ekin B.'nin cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan Ekin B.'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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