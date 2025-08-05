Kayıp gencin cesedi yanan ormanda bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar yayılan ve yoğun çalışmalarla söndürülen yangının ardından; ormanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.



Ciciler Köyü mevkiinde yanmış olarak bulunan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Araştırmada cesedin 9 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Musa Gümüş'e ait olduğu belirlendi. Gümüş’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.