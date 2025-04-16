Kayıp gençten 72 saattir haber yok: Arama çalışması başlatıldı

Muğla’da 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'tan 72 saattir haber alınmıyor. Çırak’ın bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kayıp gençten 72 saattir haber yok: Arama çalışması başlatıldı

Muğla’nın Ula ilçesi ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti.

Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞALTILDI

Yapılan ihbarın ardından jandarma ve ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp gençten 72 saattir haber yok: Arama çalışması başlatıldı - 1 Mustafa Berkay Çırak'ı arama çalışmaları

TEK BAŞINA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak’ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk bulgulara göre, genç adamın o esnada tek başına olduğu bilgisine ulaşıldı.

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Jandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken yetkililer vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

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