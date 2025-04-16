Kayıp gençten 72 saattir haber yok: Arama çalışması başlatıldı
Muğla’da 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'tan 72 saattir haber alınmıyor. Çırak’ın bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
Muğla’nın Ula ilçesi ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti.
Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞALTILDI
Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
TEK BAŞINA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak’ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi.
Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk bulgulara göre, genç adamın o esnada tek başına olduğu bilgisine ulaşıldı.
YETKİLİLERDEN ÇAĞRI
Jandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken yetkililer vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
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