Kayıp gençten acı haber

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hamit Ülger'in cansız bedeni gölette bulundu.

Kayıp gençten acı haber

'ın Elbistan ilçesi Büyükyapalak Mahallesi'nde yaşayan Hamit Ülger'den (22) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ülger'in aracını Kayapınar mevkisindeki gölet çevresinde park halinde buldu.

Hamit Ülger'in suya girme ihtimali üzerine gölette arama yapıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin göletteki arama çalışmalarında Ülger'in cansız bedenine ulaşıldı.

Askerden yeni geldiği öğrenilen Ülger'in cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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