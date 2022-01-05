Kayıp hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit, ormanlık alanda ölü bulundu. Çantasından intihar notu çıkan Yiğit'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 05.01.2022 - 17:15

Kayıp hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, 30 Aralık'ta kayıp başvurusu yapılan hemşire Batuhan Yiğit'i (23) Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu.

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit'in öldüğünü belirledi.

Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, Yiğit'in cansız bedeninin yanında falçata ile çantasının içinde intihar notu buldu. 

Soruşturma sürerken, 5 gün önce öldüğü sanılan Batuhan Yiğit'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. 

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve İstanbul'da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Batuhan Yiğit'ten 30 Aralık'tan bu yana haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

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