Kayıp hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, 30 Aralık'ta kayıp başvurusu yapılan hemşire Batuhan Yiğit'i (23) Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu.



Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit'in öldüğünü belirledi.



Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, Yiğit'in cansız bedeninin yanında falçata ile çantasının içinde intihar notu buldu.



Soruşturma sürerken, 5 gün önce öldüğü sanılan Batuhan Yiğit'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.



Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve İstanbul'da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Batuhan Yiğit'ten 30 Aralık'tan bu yana haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.