Kayıp hemşire Muhammet Arslan 6 gündür aranıyor

İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan hemşire Muhammet Arslan'ı kent ormanında arama çalışmaları başladı. Arama çalışmalarına çok sayıda ekipler katılırken, arama çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

Haberler - DHA 20.04.2022 - 14:26

Kayıp hemşire Muhammet Arslan 6 gündür aranıyor

'un ilçesinde geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan haber alınamıyor.

Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı.

Hemşire Muhammet Arslan'dan 6 gündür haber alınamıyor. Hemşire Muhammet Arslan'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi.

Aramalar devam ediyor. 

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