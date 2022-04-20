Kayıp hemşire Muhammet Arslan'ın cansız bedeni bulundu

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yapılan aramalarda 6 gün önce kaybolan erkek hemşire Muhammet Arslan'ın cesedi bulundu.

Haberler - DHA 20.04.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 16:25

Kayıp hemşire Muhammet Arslan'ın cansız bedeni bulundu

'un ilçesinde geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan altı gündür haber alınamıyordu.

Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı.

Hemşire Muhammet Arslan'dan 6 gündür haber alınamıyor. Hemşire Muhammet Arslan'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sonucu Muhammet Aslan'n cansız bedeni bulundu.

Aslan'ın intihar ettiği belirtiliyor.

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