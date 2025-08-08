Kayıp İbrahim'den bir iz aranıyor: Avaşin Deresi'ne çalışmalar yeniden başladı
Hakkari'de Avaşin Deresi'ne kapılıp kaybolan ve 40 gün boyunca aranan ancak bulunamayan İbrahim Kom'u arama çalışmaları yeniden başladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derede akıntıya kapılıp kaybolan 17 yaşındaki İbrahim Kom'u arama çalışmaları yeniden başladı.
Olay, 10 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında, Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde meydana geldi.
Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti.
Gençlerden ikisi yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi.
Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi.
Çalışmalara Ankara'dan gelen özel dalgıç ekibi ile yine Ankara JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi, Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yaptı.
24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün süren çalışmalara rağmen ize rastlanıp bir sonuç almayınca arama çalışmaları durduruldu.
ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
Avaşin Deresi'ndeki su seviyesi düşmesi ve ailenin isteği üzerine dün bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Çalışmalar JAK, polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken, Kom'un yakınları ve bölge halkı da aramalara destek verdi.
Gün boyunca yaklaşık altı kilometrelik bir alanda arama çalışmaları sürdürüldü. Herhangi bir iz ve emareye rastlanmaması üzerine de çalışmalar sonlandırıldı.
