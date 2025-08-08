Kayıp İbrahim'den bir iz aranıyor: Avaşin Deresi'ne çalışmalar yeniden başladı

Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti.

Gençlerden ikisi yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi.

Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi.

Çalışmalara Ankara'dan gelen özel dalgıç ekibi ile yine Ankara JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi, Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yaptı.

24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün süren çalışmalara rağmen ize rastlanıp bir sonuç almayınca arama çalışmaları durduruldu.