Kayıp İbrahim’i arama çalışmaları Irak sınırına dayandı
10 günce önce Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmaları Irak sınırına dayandı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 günce önce Avaşin Deresi’ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmaları devam ediyor.
Kom’un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI IRAK SINIRINA DAYANDI
Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin de katıldığı arama çalışmaları, Irak sınırına dayandı.
Debisi yüksek derede ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürürken aile fertlerinin gözü ise gelecek umutlu haberde.
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