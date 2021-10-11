Kayıp ihbarı yapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 13 yaşındaki çocuğun cesedi, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 12:32

Kayıp ihbarı yapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'dan çalışmak için 'un Alaca ilçesine gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı.

Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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