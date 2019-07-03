Erzurum’un Oltu ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki E.Ş. babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığını" ileri sürdü.
İlçe merkezine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ikamet eden aile, kızlarının sabah saatlerinde odasında olmadığını fark edince jandarmaya "kayıp" ihbarında bulundu.
Genç kız, gün içinde babası Hamza Ş.'yi "gizli" numaradan arayarak "endişe etmemeleri gerektiğini ve sevdiği erkek arkadaşıyla evlenmek için kaçtığını" iddia etti.
Jandarma ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Kayıp ihbarında bulunulan genç kız 'gizli' numaradan aradı
Anadolu AjansıTürkiye
Erzurum'da ailesinin jandarmaya "kayıp" ihbarında bulunduğu genç kız babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek için kaçtığını" iddia etti.
Erzurum’un Oltu ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki E.Ş. babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığını" ileri sürdü.