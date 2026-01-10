Kayıp ihbarıyla aranan Nuriye Dilmaç cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da 20 Mart 2024'de eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat döküm sahasına gömülen Nuriye Dilmaç (37) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Nuriye Dilmaç ve Dursun Dalkılıç'ın şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandığı, boşanmanın ardından da şüpheli Dalkılıç'ın Dilmaç'ın peşini bırakmayarak rahatsız etmeye devam ettiği öğrenildi. Dalkılıç daha öncesinde de Dilmaç için “Onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim” şeklinde söylemlerde bulunduğu ve Dilmaç'a ulaşamadığı gerekçesiyle de birkaç defa karakola kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi.

ESKİ EŞİNİ TUZAĞA ÇEKTİ İDDİASI

Dilmaç'a ulaşamayan Dursun Dalkılıç, Süreyya K. isimli bir arkadaşının üzerine hat çıkarttığı ve ardından Dilmaç'a yeni numara üzerinden kendini bir otel çalışanı gibi tanıtarak irtibat kurduğu belirlendi. Devamında da görüşmelerini, Dilmaç'ı inandırmak için arkadaşı Muharrem S. ve eski eşi Dilmaç'ı görüntülü konuşturarak irtibatı devam ettirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Dursun Dalkılıç'ın bilgisi dahilinde beraber bir süre sonra M.S. ile Nuriye Dilmaç'ın buluşmak üzere sözleşti. Dalkılıç, Dalkılıç'ın oğlu Eren D. ve Muharrem S., Dilmaç'ın tarif ettiği yere gittiler.

CESEDİ GÖMMEK İÇİN TOPRAK SATIN ALMIŞ

Eren D. soruşturma kapsamında itirafçı oldu. Eren D.'nin anlattıklarına göre Eren D., babasıyla görünmemek için arabanın bagajına saklandı ve annesi Nuriye Dilmaç'ın arabanın arka koltuğuna oturduğu sırada, babasının ortaya çıkıp Dilmaç'ı yumruk atarak bayılttıktan sonra iple boğarak öldürdüğü ifade edildi.

İtirafçı Eren D. ifadesinin devamında ise eve getirdikleri Dilmaç'ın cansız bedenini bir çuvala koyduklarını ve satın aldıkları bir kamyon bahçe toprağıyla birlikte İBB Şile Sahilköy hafriyat döküm sahasına gittiklerini, döküm sahasına geldiklerinde ise cesedi babasının gömdüğünü ve sonrasında eve geri döndüklerini söyledi.

Öte yandan, şüpheli Eren D. ifadesinde, ayda 1 kez sürekli annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere gömmek üzere işaretlediğini de ifade etti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dilmaç'ın babası ve kız kardeşi olaydan 4 ay sonra kayıp başvurusunda bulundu ve olay ortaya çıkarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda olayla ilişkili diğer şüpheliler de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D. Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltındayken, Sancaktepe'de bulunan ev bahçesi ve su kuyuları da eş zamanlı olarak kazıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D. Cevdet D. ve Ercan D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli Süreyya K., Hakan B. ve Emir D. ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.