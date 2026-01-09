Kayıp ihbarıyla aranan Nuriye Dilmaç'ın eski eşi tarafından öldürüldüğü öğrenildi

İstanbul Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'ın kaybolmasının ardından Dilmaç'ın babası ve kız kardeşi tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Dilmaç'ın eski eşi D.D., eski eşin kardeşleri E.D., Z.D., ve C.D. ile çocukları E.D., şüpheli olarak dosyaya eklendi.

“BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ”

Şüpheliler ve Dilmaç'ın HTS kayıtları (Tarihsel Trafik Arama) üzerinde yapılan incelemeler sonucunda soruşturma genişletildi. Dilmaç'ın eski eşinden olan çocuğu E.D., şüpheli olarak yer aldığı dosyada itirafçı oldu. İlerleyen aşamalarda, E.D., annesi Nuriye Dilmaç'ın D.D. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesetin çuvala konularak Şile'de bir hafriyat döküm alanına gömüldüğüne yönelik beyanda bulundu.

Beyan üzerine E.D.'ye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yer gösterme işlemi ardından hafriyat alanında kadavra köpekleri eşliğinde arama çalışmalarına başlandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, Dilmaç'ın eski eşi D.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına ve diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Nuriye Dilmaç'ın cenazesini bulmak üzere başlatılan arama çalışmalarının ise devam edildiği öğrenildi.