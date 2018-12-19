Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde Doğan Yıldırım (28) ve arkadaşı Hasan Karakaş'tan (24) dünden beri haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, mahallenin yakınlarındaki su kanalında Yıldırım'ın babasına ait otomobili buldu.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta Yıldırım ve Karakaş'ın cesedine rastlandı.
Trafik kazası olduğu tahmin edilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kayıp iki kişinin cesedi kanala düşmüş araçta bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin Tarsus'ta aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan iki kişinin cesedi, su kanalına düşen bir otomobilde bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde Doğan Yıldırım (28) ve arkadaşı Hasan Karakaş'tan (24) dünden beri haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi.