Kayıp İlhan'dan sevindiren haber

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan P.'den (30) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine dün sabah AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.



Dün saat 21.00'e kadar jandarmanın desteğiyle köyde arama yapan ve İlhan P.'ye ulaşamayan ekipler, bugün gün doğumuyla çalışmalara devam etti.



Drone destekli 118 personel ve 18 araç ile köy ve çevresinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 06.30 sıralarında İlhan P.'yi köyün yaklaşık 8 kilometre uzaklığındaki Bedrettin Tepesi mevkisinde buldu.