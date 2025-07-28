Kayıp İngiliz turist ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne tatile gelen İngiltere vatandaşı Joseph Alexander Gifford'un (79) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.



İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince drone ve iki arama kurtarma köpeğinin de desteği ile arama çalışması başlatıldı.



Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki tarihi Kaya Mezarları mevkisinde bulunan Gifford'un cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.