Kayıp kadın, farklı bir şehirde ölü bulundu: Boğduktan sonra gömdüğünü itiraf etti
19.09.2026 14:21
Son Güncelleme: 19.09.2026 17:41
Ayşegül Yaşar’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Osmaniye’de 26 Ağustos’ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 54 yaşındaki kadın, Kahramanmaraş’ta ölü bulundu. Gözaltına alınan bir kişi, kadını boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yürüyüşe çıkmak için evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ayşegül Yaşar’ın (54) cansız bedeni, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.
Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Yaşar, 26 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında “Yürüyüşe çıkıyorum” diyerek evden çıktı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan ihbarın ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Soruşturma kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K.’nin yakalanması ve Kahramanmaraş’taki ikametinde arama yapılması talimatı verildi. Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu T.K., Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki ikametinde yakalandı.
Yaşlı kadının ikamette bulundu.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTARAF ETTİ
Şüpheli T.K.’nin ifadesinde, Ayşegül Yaşar’ı Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. T.K.’nin ayrıca Yaşar’dan aldığı altınları da ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.
Bunun üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar’ın cesedinin bulunması için Geben mevkisinde çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Yaşar’ın cansız bedeni, elleri bağlı halde gömülü olarak bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.