Kayıp kadın, farklı bir şehirde ölü bulundu: Boğduktan sonra gömdüğünü itiraf etti

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTARAF ETTİ

Şüpheli T.K.’nin ifadesinde, Ayşegül Yaşar’ı Osmaniye ’nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. T.K.’nin ayrıca Yaşar’dan aldığı altınları da ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Bunun üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar’ın cesedinin bulunması için Geben mevkisinde çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Yaşar’ın cansız bedeni, elleri bağlı halde gömülü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.