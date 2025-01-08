Kayıp kadın için İHA'lı arama: 5 gündür haber alınamıyor!

En son 4 Ocak tarihinde ilçeye bağlı Ozan Köyü'nde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken görüntülenen Nuriye Parmaksız’ın bulunması için hem havadan hem karadan çalışmalar sürüyor.



Jandarma’ya ait İHA’nın da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler seferber oldu. AFAD, Jandarma, polis ve vatandaşların işbirliğiyle Gölbaşı-Malatya karayolunda yoğunlaştırılan aramalara jandarmanın iz takip köpeği Dikta da katılıyor.



Nehir boyunca sazlık alanlara ve su kenarına bakılıyor. Yaşlı kadının son görüldüğü Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde yoğunlaşan aramalarda dronlar da aktif kullanılıyor. Göksu Nehri boyunca her noktayı didik didik arayan ekipler, yaşlı kadının suya düşme ihtimaline karşı dere nehir kenarında yoğun faaliyet yürütüyor.



Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, “Şu an hummalı yoğun bir arayış var. İnşallah teyzemizi sağ salim bulacağız. Elimizden geldiğince devletimizin tüm imkanlarıyla sivil vatandaşlarımızın da destekleriyle teyzemizi bulmak için yoğun bir gayret var. Yoğunlaşılan bölge teyzemizin en son görüldüğü yer burasıdır. Bölgeye İHA da geldi, İHA tarafından bölgenin taraması yapıldı” dedi.



Kayıp olarak aranan Nuriye Parmaksız'ın oğlu Müslüm Parmaksız ise konuşmasında, “Genelde dere kenarları, suyun içi, dağlara etrafa bakıldı. Herhangi bir gelişme olmadı. Daha bekliyoruz. Zaten arkadaşlar sahada. Kendilerinden haber bekliyoruz” diye konuştu.