Kayıp kadın nehirde ölü bulundu
27.04.2026 02:49
Anadolu Ajansı
Kastamonu'da kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Emine Yetgin'in cansız bedeni Araç Çayı'nda bulundu.
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde Emine Yetgin'in evine dönmemesi üzerine yakınları dün kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yetgin'in cansız bedeni köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Araç Çayı'nda bulundu. İlk incelemenin sonucunda Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendiriliyor.