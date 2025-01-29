Kayıp kadın üç gündür aranıyordu: Cansız bedeni komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan kadın üç gündür aranıyordu. Yapılan aramalar neticesinde yaşlı kadının cansız bedeni evinden 30 metre uzaklıkta konşusununun bahçesindeki çuvalın içinde bulundu.

Kayıp kadın üç gündür aranıyordu: Cansız bedeni komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu

'nin Çivril ilçesinde üç gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi.

Kayıp kadın üç gündür aranıyordu: Cansız bedeni komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu - 1 Serpil Girgin'den üç gündür haber alınamıyordu. 

Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçedeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüphelisini veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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