Kayıp kadından acı haber
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gündür aranan yaşlı kadından acı haber geldi. Arama Kurtarma ekipleri, zeytinlik alanda kadının cansız bedenine ulaştı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gün önce evden çıkan Şerife Örnek için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
Yaşlı kadını arama çalışmaları Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanlarda da yapıldı. MAGDER ekipleri tarafından zeytinlik alanda bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenazesi, kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşlı kadının ormanlık alana kekik toplamak için gittiği ve geri dönmediği iddia edildi.
Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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