Kayıp kadının cesedi dere yatağında bulundu
Ordu'da üç gündür kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Pınar A.'nın cesedi, dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AFAD ve jandarma ekipleri, 22 Şubat'ta yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Pınar A.'yı (37) arama çalışmalarını Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sürdürdü.
Ekipler, mahalleden geçen dere yatağında ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Pınar A.'ya ait olduğu belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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