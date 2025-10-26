Kayıp Kadriye'den sevindirici haber
Şırnak merkeze bağlı Toptepe köyünde kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Kadriye Bayat bulundu.
Üniversite sınavlarına Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi’nde hazırlanan Kadriye Bayat (21) dershaneden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Genç kızın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, genç kızı yaptığı geniş çaplı çalışmalar sayesinde buldu.
İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bayat emniyet işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
