Kayıp kişi ölü bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Omurca köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alana devrilmiş haldeki motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi.



Jandarma ekipleri ise hayatını kaybeden kişinin 10 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 74 yaşındaki Burhanettin Uzun olduğu belirledi.



Uzun'un cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.