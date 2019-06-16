İzmir'in Buca ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Ali Can (29) 2 gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi'nde buluştu.
Buluşma sonrası kendisinden haber alınamayan Can'ın eşi, polise başvurarak kayıp ihbarı yaptı.
İhbar üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında çalılar arasında Can'ın cesedi bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.