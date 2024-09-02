Kayıp kız çocuğu, dedesinin evinde bulundu

Kız çocuğunun ailesi, katıldıkları TV programında kızlarının 24 Ağustos tarihinden itibaren kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istemişti.



Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "2 Eylül 2024 tarihli Esra Erol isimli televizyon programında Çorum ilinden 12 yaşında bir kızın alıkonduğuna dair yapılan haber ihbar kabul edilerek olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.



Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 12 yaşındaki çocuk akşam saatlerinde dedesinin evinde bulundu. Küçük kızın kendi isteğiyle dedesinin yanına gittiği ve herhangi bir alıkoymanın söz konusu olmadığı öğrenildi.