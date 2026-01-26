Kayıp kız çocuğu dere kenarında ölü bulundu
Kütahya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 15 yaşındaki kız çocuğu, dere kenarında ölü bulundu.
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, akşam saatlerinde çıktığı evine dönmeyen 15 yaşındaki Tuba Dinç için yakınları kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ekipleri çocuğun bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Tuba Dinç, Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu.
Kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dinç'in cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.