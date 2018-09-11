Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki kız için arama çalışması yürütülüyor.



Merkeze bağlı Kayış köyünde ikamet eden Yurtseven Yılmaz, 13 Ağustos'ta hayvanlara bakmak için çıktığı evine dönmeyince baba Ramazan Yılmaz, kayıp başvurusunda bulundu.



İhbar üzerine jandarma arama çalışması başlattı.



Ramazan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızının sağlığından endişe ettiğini söyledi.



"Şu zamana kadar ölü mü diri mi haberimiz yok. Kızımı kaçıran kişi belli" diyen Yılmaz, şunları söyledi:



"Kendi köyümüzden A.B. ailesi köy muhtarı aracılığıyla bana 30 bin lira teklif etti. Ben sığır satmıyorum. Ben kızımı arıyorum. Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran kişinin de kanuni cezasını çekmesini istiyorum."



"DÜŞMANLIK İÇİN KIZIMI KAÇIRDI"

Kızını kaçırdığını öne sürdüğü kişiyle aralarında daha önceden husumet olduğunu kaydeden Ramazan Y., "Bu yüzden kızımı kaçırdılar. Bu şahıs bana düşmanlık için kızımı kaçırdı. Benim işkence çekmemi istiyor. Kızımı kaçıran kişi daha önce de üç defa kız kaçırdı. Jandarmaya müracaat ettim. Jandarma araştırıyor. 'Bulacağız' diyorlar. Ama şu ana kadar bir şey bulunmadı. Ailesi jandarmaya 'Siz bulun' diyor. Bu çocuklar bir aydır ne yiyip ne içiyorlar? Ailesi parasını da gönderiyor. 17 yaşındaki bir çocuk bir aydır tutulmaz. Eşim şeker hastası. Sefil duruma düştük" diye konuştu.