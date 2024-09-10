Kayıp kızların ardında dram çıktı: Zorla evlendirdiler, hırsızlığa zorladılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Avcılar'da 6 Eylül'de kaybolduktan sonra yapılan çalışma sonucu Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde beraber bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y'nin durumuna ilişkin soruşturma sürüyor.



Kız çocuklarından S.Y. ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, çocuğun babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlanıp darbedildiği belirlendi.



Diğer çocuk M.G'nin de babası A.G. tarafından para karşılığı beraber kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini, darbedilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Polisin çalışması sonucu Sedat Y. ile A.G. gözaltına alındı.

