Kayıp kuryeden acı haber: Ormanda ölü bulundu
Muğla'da üç gündür kendisinden haber alınamayan motosikletli kurye Mustafa Berkay Çırak, Ula'daki ormanlık alanda ölü bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan genç adamın intiharı ihtimali üzerinde duruluyor.
Muğla'da üç gün önce kaybolan motosikletli kurye Mustafa Berkay Çırak'tan acı haber geldi.
Denizli'de çalışan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık bir ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi.
Daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mustafa Berkay Çırak, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, başından tabancayla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu.
Sağlık ekipleri, Çırak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çırak'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İntihar ihtimali değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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