Kayıp kuryeden acı haber: Ormanda ölü bulundu

Muğla'da üç gün önce kaybolan motosikletli kurye Mustafa Berkay Çırak'tan acı haber geldi.

Denizli'de çalışan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık bir ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi.

Daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.