Kayıp kuzenler soruşturmasında 2 yıl sonra yeni operasyon: 5 kişi tutuklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayının başında yaşanan olayda; Mustafa Yılmaz (26), akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlendi.

'Kız kaçırma' olayının ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te Palu ilçesinde; kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.



5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Oğlu Mustafa'nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz'ın ifadesinin ardından 2 Şubat 2023'te ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.



2 YIL SONRA YENİ OPERASYON



Geçen sürede kuzenlere ulaşılmazken, yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Eylül 2025'te düzenlenen operasyonla 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 8'i adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden de 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.