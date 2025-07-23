Kayıp kuzenlerin aracı Kelkit Çayı kenarında bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 22 yaşındaki Dilek Ateş ve 24 yaşındaki kuzeni Zafer Ateş'ten akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polise bildirdi.

Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri iki genci arama çalışması başlattı.



Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bir otomobile bingini belirledi.

Bir süre sonra bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu.



İki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor.



Arama çalışmalarına katılmak üzere AFAD Tokat ekipleri bölgeye hareket etti.