İzmir'de Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, salı günü sabah Bahçekahve semtinde oturan dedesi Kadir Ezgi'nin evinden "okula gidiyorum" diyerek ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Pınar Ezgi'nin (15) bulunması için çalışma yaptıklarını belirtti.



Dört kişilik özel bir ekip oluşturduklarını aktaran Özge, "Bize ilk ihbarın yapıldığı andan itibaren önemli oranda mesafe aldık ve Pınar'ı en kısa sürede salimen ailesine kavuşturmak istiyoruz" dedi.



Baba Selim Ezgi de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Kızımızı çok seviyoruz, onun erkek arkadaşı yok. Dersleriyle ilgilenen bir çocuk. Aile arasında hiçbir sorunumuz yoktu. Bizi çok seviyordu, biran önce kızımıza kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.