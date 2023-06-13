Kayıp liseli Dilek'ten acı haber

Giresun'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Dilek'in denizde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp liseli Dilek'ten acı haber

'un Eynesil ilçesinde dün evden çıkan Halil Gürel Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Dilek A. (16) geri dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dilek A. için ekipler arama çalışması başlattı.

Dilek A.'nın en son Eynesil Kalesi mevkisinde görüldüğü belirlenince, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler, sahilde deniz fenerinin yakınında Dilek A.'nın cep telefonuna ulaştı.

Kayıp liseli Dilek'ten acı haber - 1

Telefonda ''Bazen seni yıkan şeyler'' yazılı nota rastlayan polis, Sahil Güvenlik ekiplerini bilgilendirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Dilek A.’nın deniz kıyısına yakın bir noktada cansız bedeni bulundu.

Kıyıya çıkarın Dilek A.'nın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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