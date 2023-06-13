Kayıp liseli Dilek'ten acı haber

Telefonda ''Bazen seni yıkan şeyler'' yazılı nota rastlayan polis, Sahil Güvenlik ekiplerini bilgilendirdi.



Ekiplerin yaptığı çalışmayla Dilek A.’nın deniz kıyısına yakın bir noktada cansız bedeni bulundu.



Kıyıya çıkarın Dilek A.'nın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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