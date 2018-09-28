Malatya'nın Hekimhan ilçesinE bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde 4 gün önce evinden okula gitmek üzere çıkan ve bir daha dönmeyen lise öğrencisi G.S'nin (15) bulunması için ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kızın çevre illere gitmiş olabileceği ihtimali üzerine Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü durumu Sivas Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel ekip, genç kızın kente gelmiş olabileceği düşüncesiyle otobüs terminali ve tren garının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



G.S'nin kente geldiğini ve bir gün otobüs terminalinde kaldığını tespit eden ekipler, genç kızın terminalden ayrıldıktan sonra gittiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını da inceledi.



Öğrencinin Numune Hastanesine girdiğini belirleyen polis, güvenli gördüğü için burayı tercih ettiği öğrenilen kayıp kızı koridorda bulup ailesine teslim etti.



G.S'nin okul devamsızlığı nedeniyle ailesinden korktuğu için evi terk ettiği öne sürüldü.

