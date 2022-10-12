Kayıp liseli Hakan'dan acı haber

Adana'da kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine 'veda' videosu gönderen ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Hakan Demiryürek'in zeytin bahçesinde başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Demiryürek'in, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kayıp liseli Hakan'dan acı haber

'da kayıp liseli Hakan Demiryürek'in (19), aramaların 9'uncu gününde, zeytinlikte başından vurulmuş cesedi bulundu.

Kozan ilçesinde 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan'dan bir daha haber alınamadı.

''VEDA ETMEDEN GİTMEK OLMAZ''

En son ailesine WhatsApp üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı.

Kayıp liseli Hakan'dan acı haber - 1

Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek’in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı.

BAŞINDAN VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, Hacımirzalı Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı.

Demiryürek'in, başına tabancayla ateş ederek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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