Kayıp Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman’ın arama çalışmalarının 3’üncü günde cansız bedeni bulundu.

Kayıp Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı

Kerpe Plajı’nda Körfez Fen Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Selim Yaman, serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatıldı. Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizden, karadan ve havadan çalışma gerçekleştirdi.

Dün, arama çalışmalarının 3’üncü gününde, Yaman’ın cesedi bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kandıra Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Mehmet Selim Yaman’ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

2 kardeş olan Yaman, aynı gün ailesinin yaşadığı Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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