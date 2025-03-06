Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu.

Gürel'in dere kenarında uyurken bulunduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.



İstanbul Valisi Davut Gül, Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

VALİ GÜL: HASTANEYE KALDIRILDI

Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler (36), 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur.



AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır.



Gece gündüz arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere çok teşekkür ederim"