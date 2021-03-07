Kayıp mühendis aracında ölü bulundu

Bursa’da 2 gündür kayıp olarak aranan makine mühendisi Caner K. (35), ormanlık alanda park halinde olan otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Kafasına poşet geçirili halde bulunan Kurt’un helyum gazıyla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.



5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki çalıştığı fabrikadan otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.



Polis ekiplerince yapılan araştırmada Kurt’un otomobilinin en son Çalı Mahallesi’nde görüldüğünü tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, polis ve arama- kurtarma ekipleri, Caner K.' yi bulmak için gece saatlerinde ormanlık alanda çalışma başlattı. Ancak ekiplerin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.



DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPANLAR BULDU



Öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi’ndeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar, otomobilin içerisinde kafasında poşet olan bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Caner K' nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarma ekiplerince yapılan aramada otomobil içerisinde helyum gazı bulundu. Kurt’un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.