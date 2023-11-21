Kayıp mürettebatın son mesajı ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen "Kafkametler" isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.



Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı.



Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor.

"BATIYORUZ"

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.



Nacar'ın en son babasına "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazılı mesaj gönderdiği görüldü.

