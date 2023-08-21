Kayıp öğretmen, telefon sinyalinin kesildiği ormanda aranıyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan öğretmen Mehtap Dede'yi arama çalışmaları, telefon sinyalinin kesildiği Bayraklıtepe mevkisindeki ormanda yoğunlaştırıldı.

Kayıp öğretmen, telefon sinyalinin kesildiği ormanda aranıyor

'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede (42) kısa bir süre önce tatil için 'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine gitti.

17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının ihbarı sonrası jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi.

Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe mevkisindeki ormandan alındığı tespit edildi.

Ekiplerin Bayraklıtepe'te yoğunlaştırdığı arama çalışmaları sürüyor.

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