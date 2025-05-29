Kayıp öğretmenin sır ölümü: 135 metrelik uçurumda bulundu

Onur Uçkun'a ait cep telefon sinyalinin Cankurtaran mevkisinde alınması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bu bölgede çalışma başlattı.

Bölgedeki bir çobanın, aynı mevkide kırık ağaçların olduğunu, trafik kazası olabileceğini söylemesi üzerine drone ile arama çalışmasına devam edildi.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞLAR

Uçkun'un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi.

Uçkun'un alınan ifadesinde, eşiyle gece geç saatlere kadar düğün fotoğraflarını inceledikleri, sabah olduğunda kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

Onur Uçkun'un cenazesi Akşehir ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde defnedilecek.