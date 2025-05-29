Kayıp öğretmenin sır ölümü: 135 metrelik uçurumda bulundu
Konya'da haber alınamayan öğretmen Onur Uçkun, 135 metre derinlikteki uçurumda aracının yanında ölü halde bulundu. Uçkun'un eşi, kaybolmadan önce sabaha kadar düğün fotoğraflarına baktıklarını anlattı.
Konya'da kendisinden haber alınmayan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun'un cansız bedeni bulundu.
Isparta'da görev yapan Onur Uçkun, önceki gün 04.00 sıralarında yaşadığı Konya'nın Akşehir ilçesindeki evinden 42 BM 226 plakalı otomobiliyle çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi.
İncelemede, Uçkun'un otomobili 04.35 sıralarında Akşehir'in Yalvaç çıkışında görüldüğü tespit edildi.
Onur Uçkun'a ait cep telefon sinyalinin Cankurtaran mevkisinde alınması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bu bölgede çalışma başlattı.
ÇOBANIN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI
Bölgedeki bir çobanın, aynı mevkide kırık ağaçların olduğunu, trafik kazası olabileceğini söylemesi üzerine drone ile arama çalışmasına devam edildi.
Uçkun'un beyaz renkli otomobilinin uçuruma düştüğü tespit edildi.
135 METRE AŞAĞIDA BULUNDU
AFAD ekiplerinin halatlarla indiği uçurumun 135'inci metresinde, otomobilin dışında Onur Uçkun'un cesedine ulaşıldı.
Buradan çıkartılan Uçkun'un cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞLAR
Uçkun'un 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi.
Uçkun'un alınan ifadesinde, eşiyle gece geç saatlere kadar düğün fotoğraflarını inceledikleri, sabah olduğunda kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.
Onur Uçkun'un cenazesi Akşehir ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde defnedilecek.
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