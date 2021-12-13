Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde ölü bulundu

Zonguldak’ta bir okul müdürü okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşandı. Beldedeki ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Acı haberle yıkılan Fazıl Etike’nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi.



Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. Etike’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesinde toprağa verilecek.

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