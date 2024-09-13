Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Aslıhan'dan iyi haber

İzmir'de 2 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı bulundu.

Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Aslıhan'dan iyi haber

'in Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün "Gezmeye çıkıyorum." diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi.

Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Aslıhan'dan iyi haber - 1

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTI

Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.

Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi.

2 gündür aranan Aslıhan Miray Kabadayı, saat 14.30 sıralarında Seferihisar 19 Mayıs Parkı'nın çevresinde, polis ekipleri ve yakınları tarafından bir arkadaşıyla otururken bulundu. Kabadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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