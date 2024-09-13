Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Aslıhan'dan iyi haber

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTI

Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.



Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi.

2 gündür aranan Aslıhan Miray Kabadayı, saat 14.30 sıralarında Seferihisar 19 Mayıs Parkı'nın çevresinde, polis ekipleri ve yakınları tarafından bir arkadaşıyla otururken bulundu. Kabadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.