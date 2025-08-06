Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Burak'tan acı haber
Hatay'da dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik'in cansız bedeni bulundu.
Hatay Dörtyol'da ailesinin kendisinden haber alamayınca dün kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Burak Çevik (17) için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu Çevik'i Numuneevler Mahallesi'ndeki tren garı çevresinde cansız bedeni bulundu.
Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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