Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber
Yozgat'ta günlerdir kayıp olarak aranan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın cansız bedeni bulundu.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 14 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Durak Ünal'dan (95) acı haber geldi.
Edinilen bilgiye göre; yaşlı adamın evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki derenin içinde cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Kayıp
- Alzheimer
- Yozgat