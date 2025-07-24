Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 14 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Durak Ünal'dan (95) acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre; yaşlı adamın evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki derenin içinde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.