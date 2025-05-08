Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber

Erzurum'da kaybolan yaşlı adamdan acı haber geldi.



Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Lütfi Nalkıran (85), 6 Mayıs günü "Camiye gidiyorum." diyerek çıktığı evine geri dönmedi.

Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Lütfi Nalkıran için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sürerken Palandöken ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Toparlak Mezrası Develi mevkiinde hayvan otlatan bir çoban göletteki cesedi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, suya girerek cesedi çıkardı.

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp ihbarı yapılan Lütfi Nalkıran'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nalkıran'ın cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.