Kayıp olarak aranan gencin sulama kanalında cesedi bulundu

Haliliye'ye bağlı Çekçek Mahallesi'nde iki gün önce kaybolan Mustafa Aslan'ın (27) ailesi, evlatlarının bulunması için polis ve jandarma ekiplerine başvurdu.

İhbarla bölgede çalışma başlatan güvenlik güçleri ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi Aslan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sulama kanalında bulunan genç adamın cesedi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Hayatını kaybeden Mustafa Aslan'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

