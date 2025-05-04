Kayıp olarak aranan Gizem ve erkek arkadaşından acı haber

Ordu'nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan (35) ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu (25), 30 Nisan'da kaybolmuştu.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Süleyman Erdoğan'a ait otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

Arama çalışmalarının 3’üncü gününde Gizem Sinanoğlu’nun dün cansız bedeni bulunmuştu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri tarafından kanyonda sürdürülen aramalarda bugün de Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

