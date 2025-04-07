Kayıp olarak aranan yaşlı adamdan sevindiren haber
Bursa'da kaıp olarak aranan 65 yaşındaki Yusuf İlçek'ten sevindiren haber geldi. Yaşlı adam gece saatlerinden evine döndü.
Çöreler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Yusuf İliçek (65), gece saatlerinde evine geldi.
Konuşmakta güçlük çektiği belirlenen İliçek, tedbir amaçlı Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra Yusuf İliçek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.
İliçek'in bulunması için AFAD koordinesinde JAK, ANDA, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG) ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
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